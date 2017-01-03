В 2016 году Китай взыскал 331 миллион долларов со сбежавших коррупционеров

Около 2,3 млрд юаней (331 млн долларов) было взыскано китайскими властями с скрывающихся за рубежом коррупционеров за первые 11 месяцев 2016 года. Об этом со ссылкой на данные ЦКПД (Центральная комиссия Коммунистической партии Китая), передает "Прайм".

По данным ЦКПД, 908 нарушителей, которые скрывались в 70 различных регионах и странах, были задержаны, 122 из них — бывшие чиновники.

Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией началась с приходом к власти в 2012 году председателя КНР Си Цзиньпина. С тех пор десятки чиновников были наказаны за нарушение партийной дисциплины и коррупцию.