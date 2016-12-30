Россельхознадзор обнаружил сухое молоко в продукции ряда белорусских предприятий.

Как сообщает российское ведомство, в ходе лабораторных исследований нарушения были выявлены в продукции предприятий «Милкавита», «Молочный мир», а также Молодечненского молочного комбината. Производители ​не сообщили о наличии в продукции сухого молока, которого в ней не должно быть.

В настоящее время момент предпринимаются меры по пресечению оборота некачественных партий молока.

Россельхознадзор неоднократно заявлял, что белорусские молокоперерабатывающие предприятия из алчности фальсифицируют продукцию, добавляя в нее сухое молоко. Во время исследований молока 17 белорусских предприятий выяснилось, что 33 пробы из 76 содержали сухое молоко.

В свою очередь заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брылов заявлял, что Россельхознадзор предъявляет к Беларуси необоснованные «требования и претензии».