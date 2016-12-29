Путин объявил о прекращении огня в Сирии в ночь на пятницу

Владимир Путин сказал, что сирийские власти и местная вооруженная оппозиция в четверг утром подписали соглашение о прекращении огня, которое вступит в силу в полночь в ночь с четверга на пятницу, и Россия в связи с этим выведет из Сирии часть военных.

"Сегодня несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали. Подписаны три документа", - сказал Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и главой МИД Сергеем Лавровым, которая транслировалась в прямом эфире.

По словам Путина, первое соглашение о прекращении огня в Сирии подписали сирийские власти и вооруженная оппозиция, второй документ предусматривает меры по контролю за прекращением огня, а третий - заявление о готовности к началу мирных переговоров.

"Согласен с предложениями министра обороны о сокращении нашего присутствия в Сирийской республике военного", - сказал российский президент, уточнив, что войска останутся на авиабазе Хмеймим в Латакии и в порту Тартус.

После пяти лет гражданской войны часть территории Сирии находится под контролем ультраджихадистской группировки "Исламское государство" и исламистов из "Джебхат ан-Нусры", на которых режим прекращения огня распространяться не будет.

По словам Шойгу, к ним будут приравнены и те сирийские группировки, которые не прекратят боевых действий.

Представитель оппозиционной группировки, входящей в Свободную Сирийскую армию, подтвердил Рейтер в четверг, что повстанцы согласились присоединиться к всеобъемлющей договоренности о прекращении огня, и сказал, что под ее действие не подпадают районы под контролем ИГ.

Россия, Турция и Иран объявили ранее в декабре о совместной инициативе по мирному урегулированию в Сирии. Турция, по словам Шойгу, будет участвовать в мониторинге соблюдения режима прекращения огня, пишет Reuters.

Первая встреча участвующих в сделке стран должна пройти в казахской столице Астане. Лавров сказал, что на нее для "расширения числа стран-гарантов" перемирия приглашен Египет, о чем Путин говорил по телефону с египетским президентом.

США, Саудовская Аравия, Катар, Ирак и Иордания будут, по словам главы МИД, приглашены на последующих этапах.

"Еще я хотел бы выразить надежду, что когда (избранный американский президент) Дональд Трамп приступит к своим обязанностям, они тоже смогут присоединиться к этим усилиям", - сказал Лавров.