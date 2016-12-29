Последний полет разбившегося Ту-154 продлился около 70 секунд

Последний полет самолеты Минобороны Ту-154, который потерпел крушение над Черным морем, продолжался около 70 секунд. Об этом сообщил начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России генерал-лейтенант Сергей Байнетов на пресс-конференции.

«Весь полет проходил около 70 секунд, могу вам сказать. Максимальная высота, которую мы определили по параметрической информации, составляла около 250 метров», - сказал Байнетов.

Он добавил, что скорость «на этом эшелоне» составляет 360-370 км/ч.

Самолет Минобороны Ту-154 потерпел крушение в Черном море 25 декабря. После вылета из аэропорта Адлера, где лайнер осуществлял дозаправку, он пропал с экрана радаров. На борту самолета находились ​92 человека: военнослужащие, артисты ансамбля им. Александрова, журналисты, а также глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Они направлялись на авиабазу Хмеймим в Сирию, чтобы поздравить российских летчиков с наступающим Новым годом. В результате крушения все пассажиры и члены экипажа погибли.

Как сообщал «Интерфаксу» осведомленный источник, предварительный анализ бортового самописца показал, что приоритетной версией крушения Ту-154 является ошибка пилотирования. Источник, близкий к расследованию, рассказывал «Коммерсанту», что самописец зарегистрировал отказ системы уборки закрылков.