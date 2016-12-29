В Австралии полиция изъяла больше тонны кокаина

Полиция Австралии сообщила о спецоперации, в ходе которой изъято рекордное количество кокаина в истории страны - 1100 килограммов на сумму 360 миллионов долларов. Об этом сообщила телекомпания АВС.

«В результате этой операции нам удалось предотвратить попадание на улице Нового Южного Уэльса более тонны наркотиков, которые могли нанести огромный ущерб обществу», - сказал помощник комиссара полиции Марк Дженкинс.

Первые 600 кг кокаина было изъято еще в марте на Таити. Допрос «рыбаков» позволил выйти на вторую часть партии наркотиков. В минувшие выходные полиция конфисковала еще 500 кг кокаина, который был найден на лодке в городе Бруклин, в 50 км на север от Сиднея.

Известно, что в результате федерального расследования, которое длилось два с половиной года, 15 человек арестованы. Наркотические вещества перевозились из Южной Америки и предназначались для продажи в Австралии.