Многофункциональный комплекс "БК Капитал Центр" собираются построить в Минске

Лукашенко 28 декабря подписал указ №497, который предусматривает реализацию в 2017-2020 годах инвестиционного проекта по строительству многофункционального комплекса "БК Капитал Центр" на площади Октябрьской в Минске.

"В соответствии с представленной архитектурной концепцией в составе комплекса будут построены административные и торговые помещения, бизнес-апартаменты, помещения для размещения предприятий общественного питания, подземный паркинг. Осуществление этого проекта позволит завершить застройку архитектурного ансамбля одной из центральных площадей белорусской столицы", - сообщает пресс-служба правителя.