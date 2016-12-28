Последнее обновление: 28.12.2016 17:40

ООО "Рост" исключили из Госреестра распространителей продукции теле и радиовещательных СМИ

Общество с ограниченной ответственностью "Рост" исключено из Государственного реестра распространителей продукции телевизионных и радиовещательных средств массовой информации.

Как сообщает Мининформ, решение об исключении с 1 февраля 2017 года этого субъекта хозяйствования из Государственного реестра распространителей продукции телевизионных и радиовещательных средств массовой информации принято на основании неоднократных нарушений действующего законодательства о средствах массовой информации, выявленных при осуществлении мониторинга деятельности распространителя продукции телевизионных СМИ.

"ООО "Рост", несмотря на письменные предупреждения министерства о недопустимости нарушения законодательства о СМИ, на протяжении 2016 года систематически нарушало требования Закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации": необеспечение предоставления каждому абоненту возможности просмотра телепрограмм, входящих в обязательный общедоступный пакет телепрограмм; распространение телепрограмм, не включенных в перечень иностранных телепрограмм, разрешенных для распространения на территории Республики Беларусь; распространение продукции телевизионных СМИ без уведомления Мининформа о начале (прекращении) ее распространения", - говорится в размещенном на сайте ведомства сообщении.

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