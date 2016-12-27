Последнее обновление: 27.12.2016 15:32

Министр иностранных дел ФРГ обеспокоен ситуацией в Евросоюзе

Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер обеспокоен ситуацией в Евросоюзе, пишет "Немецкая волна".

"Европа, бесспорно, движется в неспокойном фарватере и должна быстро найти в себе силы, чтобы восстановиться", - заявил он в интервью газете Saarbrucker Zeitung.

По словам главы МИД, Евросоюз должен найти ответы там, где он до сих пор их не дал. В качестве важнейших приоритетов Ф.-Ф.Штайнмайер назвал будущую стратегию в отношении мигрантов и беженцев, внутреннюю и внешнюю безопасность, рынок труда и экономику.

"Там, где безработица среди молодежи составляет 50% и даже больше, естественно, не возникнет энтузиазма по поводу Европы", - констатировал германский министр, отметив, однако, что Европа не решит своих проблем с теми, кто видит выход в возвращении к национальной обособленности.

Глава германского МИДа выразил надежду на то, что и после выборов в Нидерландах, во Франции и в Германии в 2017 году повсюду будут править правительства, "которые выступают за Европу и не допустят свертывания процессов европейской интеграции".

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