Суд в Бельгии отказал России в снятии арестов по «делу ЮКОСа»

Суд первой инстанции в Брюсселе отказал в рассмотрении ходатайства России, которая просила отменить аресты российской собственности, осуществленные в июне 2015 года по инициативе Yukos Universal Limited, одного из бывших акционеров ЮКОСа. Решение (копия есть у РБК) было вынесено 9 декабря. Это первая за несколько месяцев неудача российской стороны в международном споре с акционерами ЮКОСа после серии положительных решений западных судов.

В июле 2014 года международный арбитраж в Гааге присудил бывшим акционерам ЮКОСа рекордную компенсацию в $50 млрд. Россия отказалась платить, после чего акционеры ЮКОСа начали процесс принудительного исполнения решения в нескольких западных юрисдикциях, включая Бельгию и Францию. В Бельгии суд первой инстанции 24 июня 2015 года выдал экзекватуру — разрешение на исполнение вердикта гаагского арбитража, после чего приставы по поручению бывших акционеров ЮКОСа принялись описывать российское имущество с целью обратить на него взыскание. Как сообщало агентство «Интерфакс» со ссылкой на постановление судебных приставов, в документе фигурировала оценка госсобственности России в Бельгии в €1,6 млрд.

В Бельгии в список арестованного имущества попали счета российских дипломатических представительств, включая российские миссии при НАТО и Евросоюзе (дипломатические счета вскоре были разморожены). Меры по взысканию собственности коснулись архиепископства Брюссельского и Бельгийского РПЦ, а также отделений государственных СМИ (в частности, ТАСС и «Россия сегодня»).

Россия оспаривала наложенные аресты через процедуру так называемого «возражения третьих лиц» (tierce opposition) по бельгийскому Судебному кодексу. Однако Yukos Universal использовала в качестве защиты двустороннюю конвенцию между Бельгией и Нидерландами от 1925 года о взаимном признании и исполнении судебных и арбитражных решений. Поскольку арбитражный трибунал, присудивший экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд, располагался в Гааге (Нидерланды), исполнение этого решения на территории Бельгии должно осуществляться в соответствии с этой конвенцией, принятой более 90 лет назад, аргументировали адвокаты Yukos Universal. Статья 18 бельгийско-голландской конвенции гласит, что экзекватура не подлежит обжалованию через процедуру возражения, единственно возможный способ — это апелляция, которая должна быть подана в течение 14 дней.

Российские адвокаты возражали против применимости конвенции 1925 года, ссылаясь, в частности, на то, что эта конвенция вышла из употребления. Однако суд не согласился с этим доводом, указав, что Бельгия и Нидерланды не договаривались о ее прекращении. «К настоящему времени нет свидетельств того, что Бельгия намеревается исключить из своего правового арсенала эту двустороннюю конвенцию», — указал суд, подтвердив, что документ остается в силе и полностью применим к спору России с Yukos Universal. Суд обязал Россию компенсировать Yukos Universal Limited судебные издержки в размере €12 тыс.

В апреле 2016 года окружной суд Гааги по ходатайству России отменил решение арбитража о выплате $50 млрд акционерам ЮКОСа, но те обжаловали решение в местном апелляционном суде — там слушания еще не начались и, как ожидается, будут проходить по меньшей мере до конца 2017 года. В большинстве стран решение окружного суда Гааги означает прекращение или приостановку исполнения арбитражного решения (так произошло в Великобритании, США, Германии, Индии), но в Бельгии и во Франции исполнительное производство было продолжено. Во Франции экс-акционеры ЮКОСа в последнее время потерпели ряд неудач (в том числе некоторые аресты собственности были признаны французским судом неправомерными). В Бельгии суд Антверпена в июне 2016 года не позволил бывшим акционерам ЮКОСа арестовать российские парусные суда «Крузенштерн» и «Седов» при прохождении их через территориальные воды Бельгии на международный фестиваль во Франции.