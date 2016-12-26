Самолет Минобороны РФ с 92 людьми на борту разбился на пути в Сирию

Самолет Министерства обороны РФ с 92 людьми на борту упал в Черное море на пути в Сирию 25 декабря. Об этом сообщили российские агентства в воскресенье.

Самолет Ту-154 разбился в море около Сочи, после того как исчез с экранов радаров.

На борту лайнера были военнослужащие, журналисты и участники российского военного ансамбля имени Александрова, которые летели на российскую базу Хмеймим для проведения новогоднего представления, сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Всего на борту было 84 пассажира и восемь членов экипажа. Девять российских репортеров были среди пассажиров.

Фрагменты самолета были найдены на глубине 50-70 метров на расстоянии примерно 1,5 километра от российского побережья.

РИА передало, что предварительные данные указывают на то, что лайнер рухнул из-за технической неисправности или ошибки пилота.

Источник Интерфакса сказал, что самолет не посылал сигнал SOS.

Российское Минобороны часто отправляет музыкантов в Сирию, чтобы проводить концерты для военных. База, куда они направлялись - Хмеймим, находится в провинции Латакия. С этой базы Россия отправляет свою авиацию, чтобы бомбить позиции сирийских повстанцев.

Ранее в декабре другой самолет российского Минобороны с 39 людьми на борту совершил экстренную посадку около военной базы в Сибири. Никто не погиб в том инциденте, в то время как 32 человека были госпитализированы.

Между тем министр транспорта России назвал основные версии крушения Ту-154.

"Сегодня, насколько нам известно, основные версии не включают в себя версию террористического акта, поэтому мы исходим из того, что причинами этой катастрофы могли быть либо техническое состояние, либо ошибки пилотирования", - сообщил Максим Соколов.

Глава Минтранса отметил, что причины катастрофы устанавливает следствие, а также специальная техническая комиссия Минобороны РФ.