ЕЦБ ждет ускорения инфляции, роста мировой экономики

Инфляция в еврозоне превысит 1 процент в конце этого-начале следующего года, что станет наиболее значительным повышением цен с конца 2013 года, а рост мировой экономики набирает скорость, говорится в экономическом бюллетене Европейского центробанка, опубликованном в четверг.

"Среднесрочный прогноз глобальной активности продолжает предусматривать ускорение роста, пусть и слабее докризисного уровня", - сообщил ЕЦБ.

"В целом рост, похоже, удерживает позиции в развитых экономиках и перешел к оживлению после достижения нижнего предела на развивающихся рынках".

Однако глобальный прогноз продолжают омрачать низкие цены на сырье для экспортеров, изменение баланса в китайской экономике и политическая неопределенность в США, говорится в прогнозе ЕЦБ, который в целом совпал с заявлением регулятора по итогам заседания 8 декабря.