Путин может переключиться после Сирии на Ливию

У Владимира Путина, окрыленного успехом своей кампании в Сирии, появилась новая цель - помочь еще одному союзнику, на этот раз в Ливии. Действия России начинают негативно сказываться на ливийском правительстве, которое поддерживает ООН, пишет Bloomberg.

Правительство Путина оказывает поддержку влиятельному военному лидеру Халифе Хафтару, который сейчас контролирует больше территорий, чем другие группировки этой неспокойной и богатой нефтью страны в Северной Африке. За последние полгода Хафтар дважды посетил Москву и встречался с министром обороны, главой МИД и секретарем Совета безопасности, чтобы заручиться их поддержкой. При этом Россия предоставляет средства и военный опыт базе Хафтара на востоке Ливии.

"Чем дольше мы ждем, тем больше вероятность того, что Хафтар победит, - сказал Риккардо Фабиани, старший аналитик Eurasia Group в Лондоне по Ближнему Востоку и Северной Африке. - Очевидно, что он получает военную, финансовую и дипломатическую поддержку".

Поддержка Хафтара в его противостоянии с правительством премьер-министра Файеза ас-Сарраджа на западе страны может укрепить роль России в регионе и обеспечить ей военные контракты и другие сделки с Ливией на миллиарды долларов. В то же время она рискует привести к эскалации конфликта в расколотой стране. ООН обвиняет как сторонников Хафтара, так и соперничающие вооруженные группировки в нарушении прав человека, в том числе в пытках и внесудебных казнях.

Другие игроки также поддерживают Хафтара, хотя против него выступает влиятельное ополчение в основном в центральной и западной Ливии, где проживает 70 процентов населения страны. Среди его союзников: Объединенные Арабские Эмираты и Египет, президент которого Абдель Фаттах ас-Сиси поддерживает тесные связи с Кремлем. Путин в свое время назвал военную операцию во главе с НАТО, в результате которой был свергнут ливийский диктатор Муаммар Каддафи, "крестовым походом".

Россия потеряла военные сделки как минимум на $4 миллиарда, а также энергетические и транспортные контракты на миллиарды долларов после того, как Каддафи был свергнут и убит, свидетельствуют данные правительства и государственных компаний, сообщает finanz.ru.

США и Европейский союз поддерживают одобренное ООН правительство Ливии. Официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби призвал 29 ноября Хафтара и его силы перейти в подчинение гражданских властей Триполи.