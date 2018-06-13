Продажи автомобилей в Китае выросли в мае на 9,6%

Продажи автомобилей в Китае в мае 2018 года выросли на 9,6% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года на фоне сохранения высокого спроса на легковые машины.

Совокупные продажи автотранспорта, включая грузовики и автобусы, в прошлом месяце достигли 2,29 млн единиц, свидетельствуют данные Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM).

Продажи легковых автомобилей в прошлом месяце увеличились на 4,9%, до 1,89 млн машин, сообщает агентство "Синьхуа".

Немецкий автоконцерн BMW сократил продажи в Китае в мае впервые за два года. Количество автомобилей брендов BMW и Mini уменьшились на 10% в годовом выражении, сообщил автоконцерн.

Такая ситуация, вероятно, объясняется тем, что потенциальные покупатели не спешат приобретать автомобиль, ожидая более выгодных предложений после объявления властями в прошлом месяце о снижении пошлин на импорт машин.

За период с января по май реализация автомобилей в КНР выросла на 5,7% и составила 11,79 млн единиц. Темпы роста оказались на 2 процентных пункта выше, чем годом ранее.

Производство машин в стране за этот период, по данным CAAM, увеличилось на 3,8% - до 11,77 млн автомобилей.

Продажи легковых автомобилей в Китае в январе-мае выросли на 5,1% до 9,9 млн единиц, коммерческих - на 9,1%, до 1,89 млн машин. Производство легковых автомобилей за пять месяцев этого года составило 9,92 млн (+3%), коммерческих - 1,85 млн (+8,9%).

С января по май производство автомобилей на новых источниках энергии в КНР увеличилось на 123% в годовом выражении, продажа - на 142%. В общей сложности было выпущено и реализовано 328 тыс. таких машин.

Согласно прогнозу CAAM, по итогам 2018 года продажи автомобилей в Китае в целом увеличатся на 3%.