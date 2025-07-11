Трамп планирует впервые предоставить Украине президентский пакет вооружений

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп впервые с момента прихода к власти в январе этого года воспользуется президентскими полномочиями для передачи Украине пакета вооружений. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с решением.

«Этот шаг свидетельствует о новой заинтересованности президента в защите Украины», - отмечает издание.

Согласно информации, команда Трампа предварительно планирует отправить в Украину пакет вооружений на общую сумму до $300 млн. Материалы будут предоставлены из имеющихся ресурсов Пентагона.

Во вторник Трамп заявил, что США отправят Украине больше оружия, чтобы помочь стране защититься от усиленных российских атак.