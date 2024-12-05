ЕАБР прогнозирует замедление роста экономики Беларуси в 2025-2027 годах

Рост экономики Беларуси в 2025-2027 годах замедлится. Это следует из представленного 5 декабря макроэкономического прогноза Евразийского банка развития (ЕАБР).

По мнению экспертов ЕАБР, рост ВВП Беларуси по итогам 2024 года составит 4,3%, а уже в 2025 году рост экономики замедлится до 2,6%, в 2026 году – до 1,9%, в 2027-м – до 1,5%.

"В 2026-2027 гг. продолжится постепенное движение к сбалансированным тем пам роста. Замедление динамики ВВП в среднесрочной перспективе позволит вернуть экономику к траектории сбалансированного роста после периода перегрева. Рост потенциала экономики будет сдерживаться дефицитом трудовых ресурсов и действием введенных ограничений на доступ к технологиям", - говорится в обзоре ЕАБР.

Что касается инфляции, то следствием расширения внутреннего спроса и ослабления ценового регулирования станет повышение инфляции с 5,9% в 2024 г. до 6,6% в 2025 г. При этом в 2026-2027 годах ЕАБР прогнозирует рост инфляции на 7,9% и 7,4% соответственно.

Среднегодовой курс белорусского рубля к доллару США в 2024-2027 годах прогнозируется на уровне 3,25, 3,38, 3,57 и 3,81 соответственно.

В ЕАБР отмечают, что риском для экономики Беларуси остается значительное замедление роста в России.

В условиях высокой степени синхронизации бизнес-циклов белорусской экономики с российской замедление роста ВВП в России в рисковом сценарии приведет к сокращению объемов экспорта. Высокий уровень концентрации белорусского экспорта на российском направлении ограничивает возможность перенаправления экспортных потоков в другие страны, что приведет к сокращению объемов выпуска. Следствием станет снижение выручки — как в силу уменьшения физических объемов поставок, так и вследствие еще более значительного по сравнению с базовым сценарием ухудшения условий торговли, считают в ЕАБР.

"Это существенно ограничит возможности для поддержания роста внутреннего спроса. Для сохранения конкурентоспособности белорусских товаропроизводителей вынужденной мерой станет ослабление обменного курса белорусского рубля, что создаст дополнительное проинфляционное давление. В условиях роста издержек и снижения доходности от экспортных операций усиление ценового регулирования не будет эффективным, и для сдерживания инфляции потребуется повышение процентных ставок. В условиях рискового сценария заметно повышается вероятность стагнации в Республике Беларусь", - прогнозируют эксперты ЕАБР.