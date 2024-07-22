ЕАБР увидел тенденцию восстановления в Беларуси ИТ-отрасли

Формируется тенденция восстановления отрасли информационных технологий. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).

Аналитики отмечают, что ВВП в Беларуси вырос на 5% г/г в январе-июне 2024 г. после 5,2% г/г в январе-мае. «Промышленность (+7,1% г/г) по-прежнему выступает основным локомотивом экономики, формируя около 40% прироста ВВП. Поддержку оказывает и высокий уровень конечного потребления: розничный товарооборот увеличился на 11,5% г/г. Еще один драйвер роста – сельское хозяйство (+10,2% г/г), что во многом связано с опережением сроков уборки зерновых и заготовки кормов. Инвестиции сохраняют высокий рост (+7,6% г/г) на фоне стимулирующих мер правительства», - говорится в обзоре ЕАБР.

Аналитики ЕАБР прогнозируют рост ВВП Беларуси на уровне 3,4% по итогам года.