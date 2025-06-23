ЕАБР объясняет замедление роста ВВП Беларуси в январе-мае сокращением спроса в России

Евразийский банк развития (ЕАБР) объясняет замедление роста ВВП Беларуси в январе-мае 2025 года сокращением спроса в России.

«Рост ВВП в Беларуси составил 2,5% г/г в январе-мае 2025г. после 2,8% г/г за январь-апрель. Промышленное производство продолжает замедляться на фоне сокращения спроса в России и усиления конкуренции как со стороны российских импортозамещающих производств, так и поставщиков из других дружественных стран. Это находит проявление в сокращении экспорта инвестиционных товаров и росте запасов готовой продукции в промышленности», - говорится в сообщении.

При этом, отмечают аналитики ЕАБР, этом рост экономики поддерживается секторами, ориентированными на внутренний спрос: розничный товарооборот вырос на 9% г/г, товарооборот общественного питания – на 5%. Устойчивый рост сохраняется в строительстве. Активно восстанавливается ИТ-сектор. На повышенном уровне сохраняется инвестиционная активность: инвестиции в основной капитал выросли на 14,7% г/г за январь-май.

«Ожидаем сохранения роста экономики за счет внутреннего спроса, поддерживаемого увеличением заработных плат и мерами правительства по стимулированию инвестиций», - прогнозируют в ЕАБР.