Хакеры украли 16 млрд паролей, среди которых есть и правительственные аккаунты

Исследователи подтвердили одну из крупнейших утечек паролей в истории - скомпрометировано 16 миллиардов учетных записей. Об этом пишет Forbes.

В списке Apple, Google, Facebook, Telegram, а также правительственные сервисы.

По данным исследователей из Cybernews, в публичном доступе оказалось 16 миллиардов скомпрометированных логинов и паролей. Эти данные происходят из 30 баз, каждая из которых содержит до 3,5 миллиарда записей. Речь идет не о старых или неактивных аккаунтах, а о свежей, актуальной информации, которая продается в даркнете.

В утечке фигурируют учетные записи Apple, Facebook, Google, Telegram, GitHub и даже государственные онлайн-сервисы. Структура утечки - URL с логином и паролем - позволяет преступникам легко использовать их для атак.

Эксперты отмечают: эта кибератака - не просто утечка, а платформа для массового злоупотребления данными.