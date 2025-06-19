Страны Европы проведут ядерные переговоры с Ираном

Европейские министры и топ-дипломат ЕС Кая Каллас в пятницу, 20 июня, проведут переговоры с Ираном по его ядерной программе. Об пишет Reuters.

Переговоры состоятся в швейцарской Женеве. Кроме Каллас, в них примут участие министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии.

Источник агентства в немецком представительстве ЕС рассказал, что министры сначала встретятся с Каллас в консульстве Германии в Женеве, а затем проведут совместную встречу с министром иностранных дел Ирана.

Цель переговоров, которые, по словам источника, проходят в координации с США, – убедить иранскую сторону дать твердые гарантии, что она будет использовать свою ядерную программу исключительно в гражданских целях.

По словам источника, после переговоров состоится структурированный диалог на экспертном уровне.

Напомним, в среду президент США Дональд Трамп рассказал, что иранские переговорщики предложили, чтобы они приехали на переговоры в Белый дом на фоне израильской кампании бомбардировок.

В то же время в Иране эти заявления главы Белого дома опровергли.