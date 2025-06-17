Нефтяные танкеры столкнулись в Оманском заливе

В Оманском заливе у берегов ОАЭ столкнулись два танкера.

«При движении на юг со скоростью 13,1 узла в международных водах Оманского залива примерно в 22,5 морских милях от побережья Хор-Факкана супертанкер Front Eagle выполнил поворот на правый борт, что привело к столкновению с кормовой частью левого борта танкера Adalynn, который двигался на юго-восток со скоростью 4,8 узла в сторону Суэцкого канала», - сообщает TankerTrackers.

Согласно информации, столкновение двух танкеров произошло поздно вечером 16 июня.

«После инцидента все 24 члена экипажа Adalynn были благополучно спасены Береговой охраной ОАЭ, согласно данным Национальной гвардии ОАЭ», - сообщает портал по отслеживанию перевозок нефти.

По данным НАСА, в месте столкновения зафиксировали пожар в трех точках. Речь может идти об одном танкере, так как суда продолжили движение. По данным АИС судов, Front Eagle сделал крюк в обратную сторону. В то время как Adalynn также изменил курс.

Известно, Front Eagle двигался с грузом иракской нефти до 300 тыс. тонн из Персидского залива в Китай. 5 июля судно планировал прибыть в Чжоушань. Танкер Adalynn, в свою очередь, покидал воды ОАЭ пустым и направлялся в Суэцкий канал. Это судно находится под санкциями США из-за перевозок венесуэльской нефти.

«На основании имеющихся данных это событие, по-видимому, не является инцидентом, связанным с региональными конфликтами или результатом радиоэлектронной борьбы, направленной на сигналы AIS/GPS. Помимо AIS, суда используют радары и радиосвязь для навигационной координации. Инцидент, скорее всего, произошел из-за недопонимания или навигационного просчета между судами», - сообщает TankerTrackers.

Инцидент произошел недалеко от Ормузского пролива и в 40 милях от берегов Ирана.