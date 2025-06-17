Россия модернизирует свои ядерные базы у границ стран Северной Европы

За последние годы как минимум пять российских баз недалеко от границ Швеции были модернизированы и усилены. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки компании Planet Labs, которые опубликовал шведский телеканал SVT.

Фотографии за май 2025 года зафиксировали изменения на старой советской базе в районе города Осиповичи в Беларуси, а также на базах под Калининградом, на архипелаге Новая Земля и на Кольском полуострове.

На базе в Осиповичах, как показывают снимки, модернизируется советское ядерное хранилище: его окружили тройным забором, построили новую платформу для погрузки на поезда и разместили систему ПВО, сообщили специалисты по ядерному оружию Федерации американских ученых (FAS).

Также признаки нового строительства отмечаются на базе под Калининградом, расположенной в 270 километрах от шведской территориальной (морской) границы. Здесь были построены новые здания, установлены тройные заборы и современные системы связи. В апреле 2024 года президент Польши Анджей Дуда предположил, что Калининградская область могла стать базой для размещения ракет с ядерными боеголовками.

Кроме того, строящиеся здания видны на Новой Земле (там находится полигон, который использовался для ядерных испытаний в период с 1955 по 1990 год), а также – на Кольском полуострове (место не уточняется), где было построено около 50 хранилищ для баллистических ракет подводного базирования и причал для погрузки ракет на подводные лодки.

"Мы осведомлены об этом и давно следим за ситуацией. Речь идет как о вложениях России в ядерный потенциал, так и о разработке новой доктрины", – отметил министр обороны Швеции Пол Йонсон.