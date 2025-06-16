Ядерные державы наращивают боеголовки и модернизируют арсеналы

Практически все ядерные державы в прошлом году продолжили активную модернизацию своих арсеналов, добавив в них больше современных систем и увеличив количество боезарядов. Об этом говорится в отчете Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

По данным SIPRI, на начало января 2025 года в мире насчитывалась 12 241 ядерная боеголовка, из которых 9614 находилось на складах для потенциального использования, 3912 установлены на ракетах и самолетах, а 2100 развернутых боеголовок поддерживались в состоянии повышенной боевой готовности.

По оценкам SIPRI, быстрее всего в 2024 году увеличивался ядерный арсенал Китая, который на конец года насчитывал не менее 600 ядерных боеголовок, или примерно на 100 новых больше, чем в 2023 году. К январю 2025 года Китай завершил или был близок к завершению строительства еще почти 350 новых шахт для межконтинентальных баллистических ракет (МБР) в трех крупных пустынных районах на севере страны и трех горных районах на востоке.

«В зависимости от того, как Китай решит структурировать свои вооруженные силы, к концу десятилетия у него может быть по крайней мере столько же МБР, сколько у Соединенных Штатов или России. Однако даже если Китай достигнет максимального прогнозируемого количества в 1500 боеголовок к 2035 году, это все равно будет лишь около трети ядерных арсеналов США и РФ», - говорится в докладе.

По данным аналитиков SIPRI, Россия продолжает лидировать по количеству ядерных боеголовок в мире с 5459 единицами, за ней следуют США с 5177 боеголовками. Эти две страны владеют почти 90% мирового ядерного арсенала.

По состоянию на январь Северная Корея имела около 50 ядерных боеголовок, столько же, сколько и в прошлом году, и достаточно ядерного материала для производства еще 40 единиц.

В докладе также отмечается, что Израиль имеет 90 ядерных боеголовок, хотя официально не признает их принадлежность.

Авторы исследования отмечают, что после окончания холодной войны постепенный демонтаж ядерных боеголовок в России и США обычно опережал развертывание новых, но в прошлом году наметилась смена тенденции.

«Эпоха сокращения количества ядерного оружия в мире, которая длится с момента окончания холодной войны, подходит к концу. Вместо этого мы видим четкую тенденцию к наращиванию ядерных арсеналов, обострению ядерной риторики и отказу от соглашений о контроле над вооружениями», - отметил в комментарии к докладу старший научный сотрудник специализированной программы SIPRI, директор проекта ядерной информации Федерации американских ученых (FAS) Ханс Кристенсен.