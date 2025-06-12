Латвия получит от Швеции 18 самоходных артиллерийских установок Archer

Министерство обороны Латвии и Швеция подписали письмо о намерениях, направленное на заключение межправительственного соглашения о поставках 18 колесных артиллерийских систем Archer 8x8 для Национальных вооруженных сил Латвии. Об этом говорится в сообщении Минобороны Латвии.

По словам министра обороны Латвии Андриса Спрудса, соглашение закладывает основу для совместных военных учений, подготовки военнослужащих и развертывания современных артиллерийских систем, начиная с 2026 года.

Документ закрепляет намерения по созданию совместного артиллерийского подразделения Archer 6x6, а также предусматривает совместную подготовку латвийского и шведского персонала, детали которой будут согласовываться вооруженными силами обеих стран в дальнейшем.

Кроме того, вооруженные силы Швеции обязуются предоставить лизинг артиллерийских систем до момента их окончательной поставки.