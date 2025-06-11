Белорусский ВПК представлен на выставке в Индонезии

Белорусская продукция военного назначения представлена на международной выставке Indo Defense-2025, которая проходит с 11 по 14 июня в Джакарте (Индонезия). Об этом сообщает пресс-служба Госкомвоенпрома Беларуси.

«На белорусской экспозиции, которая занимает более 100 кв. м, представлены как уже высоко зарекомендовавшие себя образцы вооружения и военной техники, так и новейшие разработки, отвечающие самым передовым мировым трендам развития вооружения», - рассказали в пресс-службе.

Участие в мероприятии позволяет наладить новые деловые отношения и укрепить многолетнее партнерство в области военно-технического сотрудничества в Юго-Восточной Азии, считают в ведомстве.

Организатором объединенного стенда Госкомвоенпрома выступает Государственное внешнеторговое унитарное предприятие «Белспецвнештехника».