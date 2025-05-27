Nvidia выпустит ИИ-чипсет для Китая

Nvidia выпустит новый ИИ-чипсет для китайского рынка по значительно более низкой цене по сравнению с моделями H20.

Массовое производство начнется в июне, пишет Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, графический процессор (GPU) станет частью последнего поколения чипов с архитектурой Blackwell и обойдется в $6500-8000. Для сравнения, цены на H20 варьируются от $10 до $12 тыс.

Низкая стоимость отражает заниженные технические характеристики и более простые требования к производству.

Чип основан на RTX Pro 6000D — графическом процессоре серверного класса. Вместо памяти с высокой пропускной способностью используется стандартная GDDR7, что ограничивает потенциал устройства.

В новом продукте не применяется передовая технология упаковки Chip-on-Wafer-on-Substrate компании TSMC.

«Пока мы не выберем новый дизайн и не получим одобрение от правительства США, мы фактически лишены возможности выйти на китайский рынок центров обработки данных, объем которого составляет $50 млрд», - прокомментировал представитель Nvidia.

Новые ограничения на экспорт процессоров в Китай касаются лимитов на пропускную способность памяти GPU — важнейшего параметра для рабочих нагрузок искусственного интеллекта. По оценкам инвестиционного банка Jefferies, правила ограничивают показатель на уровне 1,7—1,8 TB/s. Для сравнения, H20 способен выдавать 4 TB/s.

Reuters также узнало о разработке еще одного чипа на архитектуре Blackwell для Китая. Его производство ожидается в сентябре. Спецификации процессора пока неизвестны.

В апреле правительство США потребовало от Nvidia получить лицензию на экспорт H20 в Китай и ряд других стран. Компания оценила убытки от этого решения в $5,5 млрд.