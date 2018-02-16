ЕС предоставит Молдове 43 млн евро на энергетику и качественную питьевую воду

Европейский Союз предоставит Республике Молдова 43 миллиона евро: средства пойдут на реализацию энергетических проектов и улучшение инфраструктуры снабжения граждан качественной питьевой водой. Об этом проинформировали в Министерстве сельского хозяйства, регионального развития и защиты окружающей среды.

«Реализация этого проекта очень важна как для правительства Молдовы, так и для местных органов власти. Более 200 тысяч молдавских граждан смогут пользоваться улучшенной инфраструктурой по их обеспечению качественной питьевой водой. Кроме этого, благодаря помощи ЕС будет реализован и ряд энергетических проектов», - отметил в этой связи министр Ливиу Волконович.

По словам главы делегации Евросоюза в Молдове, посла Петера Михалко, финансовая помощь ЕС направлена на повышение качества жизни молдавских граждан. Дипломат отметил при этом, что реализация проектов будет проходить под постоянным мониторингом европейских экспертов.

Первый транш финансовой помощи в размере чуть более трех миллионов евро будет направлен на разработку технической документации, а остальные средства – на практическую реализацию самих проектов, рассчитанных до конца 2019 года.