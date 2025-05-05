Криптобиржа Binance и Кыргызстан заключили стратегическое партнерство

Крупнейшая криптобиржа Binance и Национальное агентство по инвестициям при президенте Кыргызстана объединили усилия для развития сегмента цифровых активов. Об этом говорится в сообщении агентства.

«Данное соглашение направлено на создание долгосрочной устойчивой платформы для развития стратегического партнерства в развивающейся сфере цифровых активов и блокчейна в стране», - поясняется в документе.

Меморандум о взаимопонимании подписали во время первого заседания Совета по развитию цифровых активов с участием президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

Одним из ключевых направлений сотрудничества станет внедрение криптовалютных платежей через сервис Binance Pay — прежде всего для упрощения расчетов туристов, посещающих страну. Инициатива также охватывает трансграничные платежи в регионе Центральной Азии и на пространстве ЕАЭС.

Образовательное направление возьмет на себя Binance Academy. Планируется запуск обучающих программ для госорганов, банков, а также широкого круга граждан, направленных на повышение осведомленности о возможностях и рисках криптовалют. Отдельное внимание уделят финансовой грамотности и поддержке экосистемы Web 3.0.

Напомним, в апреле основатель Binance Чанпэн Чжао стал консультантом правительства Кыргызстана по вопросам криптовалют и блокчейна.

В том же месяце Жапаров подписал поправки в закон «О Нацбанке», позволяющие запустить пилотный проект прототипа национальной цифровой валюты.