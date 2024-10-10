ЕС выделяет Молдове €1,8 млрд финансовой поддержки

Европейская комиссия приняла План роста для Молдовы на €1,8 млрд, который поддерживается Фондом реформ и роста на период 2025-2027 годов. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

План, который является крупнейшим пакетом финансовой поддержки ЕС с момента обретения Молдовой независимости, будет способствовать развитию экономики Молдовы, приблизит страну к членству в ЕС через ускорение реформ и предоставит значительную финансовую помощь, отметили в ЕК.

План базируется на трех основных пунктах:

увеличение финансовой помощи в течение следующих трех лет через специальный Фонд реформ и роста для Молдовы, основанный на будущей Программе реформ и оговоренных с Молдовой приоритетных потребностях в инвестициях;

расширение доступа к единому рынку Европейского союза;

поддержка социально-экономических и фундаментальных реформ в Молдове.

Теперь Европейский парламент и Совет должны рассмотреть предложение Европейской комиссии о создании Фонда роста для Молдовы.

После его принятия Молдове будет предложено представить свою программу реформ с указанием ключевых социально-экономических и фундаментальных реформ, которые она намерена провести.

В Молдове 20 октября состоится референдум о вступлении в Европейский Союз. Он пройдет вместе с выборами президента, на которых Санду стремится переизбраться на второй срок.

Действующие власти объединили голосование за президента с референдумом, чтобы мобилизовать проевропейского избирателя, который сможет проголосовать и за переизбрание Санду.