Авиакомпании отменяют рейсы и изменяют маршруты в связи с эскалацией между Израилем и Ираном.

В частности, авиакомпании немецкой Lufthansa Group и российский "Аэрофлот" и отменили рейсы в Тегеран и из него. Про отмену в Иран и Ирак и из них заявили и катарские Qatar Airways.

Израильские авиакомпании El Al, Israir и Arkia заявили, что выводят свой флот из страны. Самолеты вылетели без пассажиров, сообщил представитель аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве.

По данным сервиса Flightradar 24, несколько рейсов Israir вылетели на Кипр, а несколько самолетов El Al — в аэропорты Европы.

Про изменения в расписании из-за эскалации на Ближнем Востоке, среди прочих, объявили крупные аэропорты в Абу-Даби и столице Бахрейна Манаме. Свое воздушное пространство ранее закрыли Израиль, Иордания, Ирак и Иран.