Израиль приостанавливает работу своих посольств по всему миру

Израиль закрывает все свои дипмиссии по всему миру в связи с эскалацией напряженности с Ираном. Об этом говорится в заявлении МИД Израиля.
Отмечается, что консульские услуги также не будут предоставляться.
Министерство рекомендует всем израильтянам, находящимся за рубежом, заполнить анкету на портале экстренной информации и предоставить обновленные данные об их местонахождении и ситуации.
Аналогичная форма была предоставлена министерством после атаки ХАМАС 7 октября 2023 года для координации возвращения резервистов и организации спасательных рейсов в случае необходимости.