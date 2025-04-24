Цены на нефть эталонных марок днем продолжили повышаться

Цены на нефть эталонных марок днем в четверг продолжили повышаться, восстанавливаясь после резкого снижения накануне.

Так, июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,61 до $66,73 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI дорожали на бирже NYMEX на $0, до $62,97 за баррель.

Накануне эталонные марки нефти подешевели на 2-2,2% на слухах, что несколько стран-участниц ОПЕК+ намерены предложить ускорить рост добычи нефти в июне. Следующая встреча для обсуждения планов по добыче состоится 5 мая.