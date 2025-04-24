Шведские истребители подключились к патрулированию воздушного пространства стран Балтии

Шведские истребители провели первый боевой вылет в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии (Baltic Air Policing). Об этом сообщило сегодня Оперативное командование вооруженных сил Польши.

"Прошел первый боевой вылет шведских истребителей JAS-39 Gripen, базирующихся в Мальборке, в рамках усиления защиты воздушного пространства восточного фланга НАТО", - говорится в сообщении.

Согласно информации, вылет произведен "в ответ на приближение российских самолетов к воздушному пространству НАТО".

Как сообщили в командовании, шведские летчики проводят патрулирование совместно с британскими, "демонстрируя безупречную интеграцию и защищая целостность территории союзников 24/7/365".

В конце марта этого года шесть шведских истребителей Jas 39 Gripen прибыли на авиабазу в Мальборке для участия в патрулировании воздушного пространства над восточным флангом НАТО. Это первая такая миссия шведских ВВС после вступления Королевства в НАТО. На авиабазу также переброшена группа британских истребителей Eurofighter Typhoon.