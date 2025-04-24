Последнее обновление: 24.04.2025 12:14

Молдова будет использовать современную информационную систему для борьбы с отмыванием денег

Молдова будет использовать информационную систему goAML для более эффективной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Таким образом власти смогут быстрее и точнее выявлять случаи финансовых преступлений, передает МОЛДПРЕС.

Система goAML используется в целом ряде стран для анализа и сообщения о подозрительных финансовых транзакциях.

«Благодаря внедрению этой системы Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег получит более эффективные инструменты для реагирования на подобные угрозы», - заявила вице-премьер Дойна Нистор на заседании правительства.

Система goAML будет доступна в Молдове на основании соглашения с Управлением ООН по борьбе с наркотиками и преступностью (УНП ООН), которое сегодня было одобрено правительством. Соглашение было подписано в феврале 2025 года между Службой по борьбе с отмыванием денег и УНП ООН.

Благодаря этому партнерству Молдова получит поддержку по установке и использованию системы goAML: от настройки, обучения персонала до технического обслуживания.

Расходы на установку и обслуживание системы в течение первых двух лет будут полностью покрыты за счет проекта, поддерживаемого УНП ООН и правительством Великобритании.



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