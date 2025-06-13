Последнее обновление: 13.06.2025 17:42

Италия предоставит Молдове еще €14 млн на меры энергоэффективности и субсидии

Италия выделит еще €14 млн через Программу развития ООН на повышение энергоэффективности в Молдове, субсидии и еще несколько проектов в социальной сфере. Об этом сообщает Newsmaker.

Согласно информации, Италия и Молдова 12 июня подписали соглашение, дополняющее помощь объемом €20 млн, предоставленную в ноябре 2023 года и январе 2025 года.

Дополнительные €14 млн распределят на несколько направлений. Часть средств направят в Фонд снижения энергозависимости – для программы субсидий потребителям во время отопительного сезона.

Еще часть используют для ремонта и модернизации двух региональных центров по предоставлению социальных услуг.

Благодаря итальянским средствам также расширят пилотный проект "умного" учета энергозатрат в жилом фонде.

К 2022 году количество "умных" счетчиков должно достичь 100 тысяч, что составит около 7% от общего количества потребителей электроэнергии.



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