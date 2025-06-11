Еврокомиссия обновила список стран с потенциально высоким риском отмывания денег

Европейская комиссия обновила список стран с высоким риском, которые имеют стратегические недостатки в своих системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

В список добавлены Алжир, Ангола, Венесуэла, Кения, Кот-д'Ивуар, Лаос, Ливан, Монако, Намибия и Непал.

В то же время из списка исключили Барбадос, Гибралтар, Объединенные Арабские Эмираты, Панаму, Сенегал, Уганду, Филиппины и Ямайку.

"Проведя тщательную техническую оценку и внимательно выслушав озабоченность, выраженную в связи с последним предложением, Комиссия представила обновленный список ЕС, который подтверждает нашу твердую приверженность согласованию с международными стандартами. Мы надеемся, что коллеги-законодатели быстро поддержат этот важный шаг", – заявила еврокомиссар по финансовым услугам, финансовой стабильности и рынкам капитала Мария Луиш Албукерке.

Ранее СМИ писали, что Европейский Союз рассматривает возможность внесения России в свой "серый список" стран с плохим контролем за отмыванием средств.