Золотовалютные резервы Узбекистана приблизились к рекордной отметке $50 млрд

По состоянию на 1 июня 2025 года международные золотовалютные резервы Узбекистана составили $49,66 млрд.

Причем большая часть суммы приходится на запасы драгоценного металла, следует из отчетности Центрального банка республики.

Уточняется, что стоимость золота в резерве равняется более $37,6 млрд. Кроме того, свыше $11 млрд хранятся в конвертируемой иностранной валюте, еще порядка $700 млн — в ценных бумагах.

Причем нынешний размер золотовалютного резерва является рекордным за все время ведения статистики, которую регулятор начал открыто публиковать в 2013 году.

В начале 2025 года показатель составлял $41,18 млрд. Следовательно, за первые пять месяцев текущего года запасы увеличились почти на $8,5 млрд или более чем на 20%.

Такая динамика обусловлена главным образом за счет стремительного роста цен на золото на мировом рынке. Например, в январе-мае драгметалл стал дороже на 25,5%, а в годовом выражении — на 41%. Его котировки приблизились к отметке $3300 за тройскую унцию.

Физический объем драгоценного металла в запасниках уменьшился до 355,5 тонн, что является минимальным значением с июня 2022 года.

Отмечается, что в феврале-апреле республика активно продавала золото, реализуя примерно по 12 тонн в месяц. Лишь в мае объемы экспорта сократились до 1 тонны.

Вместе с тем Центробанк продолжает накапливать валюту и наращивать вложения в приобретение ценных бумаг.