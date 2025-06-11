Размер инвестиций ЕБРР в Узбекистан планируется довести до $6,6 млрд

На данный момент портфель инвестиций Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Узбекистан превышает $5,5 млрд. Но стороны намерены до конца текущего года увеличить размер вложений еще на $1,1 млрд, тем самым довести показатель до отметки $6,6 млрд.

Планы на ближайшую перспективу обсудили руководитель центральноазиатской республики Шавкат Мирзиёев и глава ЕБРР Одиль Рено-Бассо, передает пресс-служба президента страны.

Встреча Мирзиёева и Рено-Бассо прошла в Ташкенте в преддверии третьего заседания Совета иностранных инвесторов. В ходе переговоров были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения стратегического сотрудничества Узбекистана с авторитетным финансовым институтом.

В частности, отмечалось, что значительная часть инвестиций в рамках новых совместных проектов будет направлена на поддержку частного сектора. Кроме того, президент республики подчеркнул, что международная организация активно поддерживает реформы в банковском секторе страны.

Мирзиёев также обозначил ключевые приоритеты дальнейшего взаимодействия.

Речь идет о таких направлениях, как технологическая модернизация системы водоснабжения; продвижение программы повышения энергоэффективности; развитие рынка ипотеки; развитие инфраструктуры свободных экономических зон; расширение возможностей малого и среднего бизнеса; поддержка женского предпринимательства.

На встрече особое внимание было уделено продвижению проектов государственно-частного партнерства в сферах образования и здравоохранения, поддержке стартапов, направленных на внедрение технологий искусственного интеллекта и цифровую трансформацию.