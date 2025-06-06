Евросоюз может включить Россию в "серый список" по отмыванию денег

Европейский союз рассматривает возможность добавления России в "серый список" стран со слабым контролем за отмыванием денег. Об этом пишет Financial Times.

Представители Еврокомиссии заявили, что рассматривают возможность такого шага, за который выступает большинство членов Европейского парламента. Но решение еще не принято, подчеркнули они.

Полный "серый список" стран должен был быть опубликован на этой неделе, но комиссия отменила его принятие в последнюю минуту по "административным/процедурным причинам", сказал представитель ЕК. По его словам, документ будет опубликован в начале следующей недели.

Включение в список наносит ущерб репутации страны и требует от финансовых учреждений проводить дополнительную проверку при обработке транзакций с участием организаций или лиц с перечисленных территорий, что приводит к более высоким расходам.

"Серый список" ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма обычно почти полностью соответствует аналогичному документу FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег).

Предварительный список Еврокомиссии, с которой ознакомилась FT, был зеркальным отражением последней версии, выпущенной FATF. В нем планировалось добавить в "серый список" Алжир, Анголу, Кению, Кот-д'Ивуар, Лаос, Ливан, Монако, Намибию, Непал и Венесуэлу, а также исключить Барбадос, Гибралтар, Ямайку, Панаму, Сенегал, Уганду и ОАЭ.

FATF исключила ОАЭ и Гибралтар из своего списка в 2024 году, но попытка ЕС последовать ее примеру провалилась в прошлом году, когда большинство членов Европарламента отклонили этот шаг. Социал-демократы, "зеленые" и либеральные члены Европарламента возражали против исключения государства Персидского залива, в то время как испанские консерваторы отказались снять контроль над Гибралтаром, британской заморской территорией, на которую претендует Мадрид.

"Социалисты не будут голосовать за ОАЭ, а консерваторы не будут голосовать за Гибралтар, поэтому большинства нет", - заявил один из официальных представителей парламентской группы. По его словам, это заставило Еврокомиссию отложить свое предложение.

Включение России поможет убедить членов Европарламента поддержать список, поскольку они могут только одобрить или отклонить его, но не вносить поправки, заявили представители различных парламентских групп.

FATF приостановила членство РФ в группе 24 февраля 2023 года. В дальнейшем, в июне 2023 года, октябре 2024 года и феврале 2025 года, этот статус России был сохранен. При этом страна не появилась ни в "сером", ни в "черном" (высокорискованные юрисдикции) списках организации.