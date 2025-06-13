Нацбанк Беларуси сообщил о замедлении темпов роста широкой денежной массы

В Беларуси темпы роста денежного предложения замедляются по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Согласно информации регулятора, в мае 2025 года прирост средней широкой денежной массы в годовом выражении составил 16,2% против 22% годом ранее, средней рублевой денежной массы – 28,3% против 30%.

Нацбанк отмечает улучшение структуры средней рублевой денежной массы. Доля срочных рублевых депозитов физических и юридических лиц в ее составе выросла с 40,2% до 44,9%.

Наблюдается положительная динамика агрегата М1, включающего наиболее ликвидные денежные средства (наличные деньги в обороте и переводные депозиты). За год он сократился на 4,6%. При этом темпы годового прироста среднего значения агрегата М1 замедлились с 22,4% до 17,7%, в том числе наличных денег в обороте – с 26,8% до 22%.