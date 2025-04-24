Последнее обновление: 24.04.2025 12:14

В России создадут биржу для суперквалифицированных инвесторов

Минфин и Банк России запустят криптобиржу, ориентированную на суперквалифицированных инвесторов. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова.

По словам чиновника, новый проект поможет легализовать цифровые активы и выведет операции с ними из тени. Речь идет не о внутреннем рынке, а о деятельности в рамках экспериментального правового режима (ЭПР).

ЦБ РФ 12 марта предложил разрешить квалифицированным лицам торговать криптовалютами в рамках трехлетнего ЭПР, а уже 21 марта регулятор допустил ограничения для расчетов между резидентами страны вне экспериментальных правовых режимов.



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