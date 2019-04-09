МВФ вновь снизил прогноз глобального роста экономики из-за торговой напряженности и Brexit

Международный валютный фонд во вторник понизил прогноз роста мировой экономики на 2019 год и предупредил о возможности дальнейшего замедления из-за торговой напряженности и перспективы выхода Британии из Евросоюза без сделки с Брюсселем.

МВФ понизил прогнозы в третий раз с октября, сообщив, что нескольким ведущим экономикам, в том числе Китаю и Германии, возможно, понадобится принять краткосрочные меры для поддержки роста.

В то же время МВФ ждет, что резкое замедление в Европе и ряде развивающихся рынков уступит место общему ускорению темпов роста экономики во второй половине 2019 года.

“Однако вероятность дальнейшего пересмотра (прогнозов роста) вниз высока, и баланс рисков продолжает склоняться в сторону снижения”, - говорится в докладе фонда.

Рост глобальной экономики в 2019 году, скорее всего, составит 3,3 процента, став минимальным с 2016 года, сообщил МВФ, понизив прогноз на 0,2 процентного пункта по сравнению с январем.

МВФ оставил прогноз глобального роста в 2020 году без изменений на уровне 3,6 процента.

В обновленном прогнозе МВФ исходит из того, что Британия выйдет из ЕС, заключив сделку с блоком. Brexit без сделки может отнять более 0,2 процентного пункта у показателя глобального роста в 2019 году.

Германии, возможно, придется спешно прибегнуть к бюджетным стимулам, сообщил МВФ, также призвав Европейский центробанк продолжать стимулировать региональную экономику.

Фонд также понизил прогноз роста ВВП США в 2019 году на фоне признаков того, что бюджетные стимулы оказывают не такую сильную поддержку экономической активности, как ожидалось ранее.

МВФ сообщил, что поддерживает решение Федрезерва взять паузу в цикле повышения ставок, которая, по мнению организации, в 2019 году окажет поддержку американской и мировым экономикам, смягчив финансовые условия. Фонд повысил прогноз роста ВВП США в 2020 году на 0,1 процентного пункта до 1,9 процента.

МВФ также сообщил о незначительном повышении прогноза роста ВВП Китая в 2019 году - до 6,3 процента, - объяснив это тем, что ранее ждал усиления торгового спора Пекина и Вашингтона, которого не произошло.