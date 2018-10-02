МВФ снизил прогноз роста мировой экономики

Экономические риски, о которых предупреждали в Международном валютном фонде (МВФ), стали материализоваться и негативно повлияли на прогноз развития мировой экономики, заявила глава МВФ Кристин Лагард, выступая в Вашингтоне в понедельник.

"Год назад я говорила: "Солнце светит — время ремонтировать крышу". Полгода назад я указала на облака на горизонте. Сейчас некоторые из этих рисков стали материализоваться", - заявила Лагард.

По ее словам, глобальный рост "становится менее синхронным, и меньше стран делают свой вклад в этот рост".

Она напомнила, что в июле МВФ прогнозировал рост мировой экономики в 2018-2019 годах на уровне 3,9%. "Прогноз стал менее радужным, как вы увидите на следующей неделе", - сказала она, не уточнив, насколько фонд понизил прогноз. Ожидается, что фонд опубликует данные в рамках World Economic Outlook (WEO) на следующей неделе. Прогноз будет касаться как крупнейших мировых экономик, так и глобального роста в целом.

В качестве первой из причин снижения экономического роста Лагард указала то, что риторика торгового противостояния "постепенно переросла в реальные торговые барьеры". Темпы роста в Китае будут дополнительно сдерживаться и торговыми спорами.

Кроме этого, многие развивающиеся экономики находятся под давлением из-за бегства международных инвесторов в доллар.

На этом фоне наблюдается рост публичного и частного долга. Этот показатель превысил почти на 60% порог докризисного 2007 года — 182 триллиона долларов, подчеркнула глава фонда. В этой связи она призвала правительства стран внимательно отнестись к происходящему и приложить все необходимые усилия усилия для преодоления кризисных тенденций.