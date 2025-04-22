"Почта России" вернулась к ручной сортировке писем из-за санкций

АО "Почта России" перешло на ручную сортировку писем и начала задерживать доставку корреспонденции на месяц и более даже в пределах одного региона. Об этом пишет российская "Парламентская газета".

Согласно информации, это произошло из-за западных санкций, в результате которых часть иностранного оборудования перестала работать.

"До сих пор не все логистическое оборудование в сортировочных центрах удалось заменить на российское. А то, что есть, регулярно блокируется дистанционно зарубежными компаниями или ломается, а найти запчасти все труднее и труднее", - рассказал заместитель гендиректора госкомпании Алан Козонов на совещании в Совете Федерации 21 апреля.

По его словам, в ручном режиме сейчас работает, в частности, крупнейший сортировочный центр, расположенный в подмосковном Подольске.

Издание отмечает, что для восстановления полноценной работы "Почте России" нужно заменить вышедшее из строя западное оборудование на российское, но отечественных аналогов не хватает.

Как пишет "Парламентская газета", от задержки в доставке писем страдают высокопоставленные российские чиновники, парламентарии и сама редакция.