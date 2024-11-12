Нацбанк Беларуси определил перечень системно значимых банков на 2025 год.

Как пояснил регулятор в пресс-релизе, сделано это с целью "ограничения рисков банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, способных повлиять на устойчивость функционирования банковской системы".

К группе системной значимости I отнесены АСБ Беларусбанк, Белагропромбанк, Приорбанк, Альфа-Банк.

К группе системной значимости II отнесены Белгазпромбанк, Банк БелВЭБ, ОАО Сбер Банк, Белинвестбанк, МТБанк, Банк ВТБ (Беларусь), БНБ-Банк.

В течение 2025 года банкам, отнесенным к числу системно значимых, необходимо обеспечить соблюдение нормативов достаточности нормативного капитала, значение которых определяется с учетом буфера системной значимости.

Кроме того, в указанных банках советом директоров (наблюдательным советом) из числа его членов и работников банка должен быть сформирован комитет по вознаграждениям, возглавляемый независимым директором.