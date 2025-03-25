Последнее обновление: 25.03.2025 13:21

Армия обороны Израиля нанесла удары по двум военным базам в Сирии

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по двум сирийским военным базам. Об этом сообщает ЦАХАЛ в Telegram-канале.

"Недавно ЦАХАЛ нанесла удар по военному оборудованию, остававшемуся на сирийских базах "Тадмор" и Т4", - говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ также пообещали продолжать действия в защиту безопасности граждан Израиля.

Израиль в последние месяцы периодически наносит удары по военным объектам в Сирии. Это делается, чтобы ослабить военный потенциал новых сирийских властей, пришедших на смену экс-президенту страны Башару Асаду.

Так, в ночь на минувшую субботу ВВС Израиля нанесли серию ударов по двум сирийским военным аэродромам. Речь шла об аэродроме в Пальмире, а также о расположенной неподалеку от него базе ВВС Т-4.



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