Швейцария присоединилась к проекту оборонного сотрудничества НАТО

Федеральный совет Швейцарии 21 марта одобрил участие страны в проекте партнерской поддержки Агентства НАТО по поддержке и снабжению (NSPA) по ракетам для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщает пресс-служба швейцарского правительства.

Целью проекта является укрепление безопасности Швейцарии и увеличение доступности запасных частей для систем противовоздушной обороны Patriot, пояснил Федеральный совет.

Решение означает, что швейцарские промышленные компании теперь смогут участвовать в тендерах NSPA относительно ракет Patriot.

В правительстве Швейцарии отдельно подчеркивают, что участие в проекте совместимо с нейтралитетом страны и, если одна из стран-участниц будет втянута в международный вооруженный конфликт, Швейцария всегда сможет выйти из него.

После полномасштабного вторжения России в Украину традиционно нейтральная Швейцария начала активно говорить о наращивании своих оборонительных возможностей.

Швейцарские власти и общество также все больше склоняются к усилению сотрудничества в сфере безопасности, в том числе и с Североатлантическим Альянсом.

В то же время связи между Швейцарией и НАТО регулярно ставит под сомнение правая Швейцарская народная партия, которая имеет большинство в парламенте.