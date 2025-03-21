США сокращают участие в совместных группах по контролю за антироссийскими санкциями

Европейские чиновники утверждают, что новая американская администрация практически не участвует в работе нескольких групп, созданных союзниками для пресечения попыток обойти антироссийские санкции, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных официальных лиц.

По их словам, представители США «практически никак не реагировали» на действия группы, работающей над предотвращением поставок в Россию запчастей и оборудования для производства оружия.

Кроме того, американцы не проявляют активности в группе, которая следит за обеспечением соблюдения установленных «Большой семеркой» предельных цен на российскую нефть, добавили они.

По словам европейских чиновников, они не знают, связано ли это с решением США о сокращении участия в рабочих группах или им просто не хватает для этого сотрудников.

Как отмечают собеседники агентства, на некоторых совещаниях присутствовали менее высокопоставленные должностные лица, у которых было мало полномочий для принятия решений.