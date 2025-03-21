В Германии призвали пересмотреть контракт на покупку американских F-35

Родерих Кизеветтер, эксперт по вопросам внешней политики консервативного ХДС, который победил на внеочередных выборах в Германии 23 февраля, поставил под сомнение контракт на закупку немецкой армией истребителей F-35 у США. Об этом сообщает Zeit Online.

Это система, которая "по сути контролируется США", сказал Кизеветтер. Учитывая растущую неопределенность относительно будущей стабильности трансатлантического альянса, закупка самолетов должна быть пересмотрена, требует политик ХДС.

"Этот самолет не сработает без США", – продолжил Кизеветтер.

Истребители зависят от США в вопросах технического обслуживания, логистики и электронных сетей. Поэтому у США теоретически есть "рычаги влияния, чтобы сделать F-35 бесполезным для нас и для других". В случае, если США "прекратят ядерное участие", "абсолютно необходимо" искать альтернативы уже сейчас.

Германия также должна пересмотреть существующие контракты с Соединенными Штатами, сказал Кизеветтер. Представитель Федерального министерства обороны заявил газете Tagesspiegel, что при заключении контрактов с другими странами всегда принимается во внимание, что "оперативная готовность систем, а следовательно, и Бундесвера, гарантирована".

F-35 – это "многонациональный оборонный проект", продолжил спикер. Значительные компоненты истребителей производятся исключительно за пределами США и используются в целом 20 странами. "Это большое сообщество пользователей очень заинтересовано в надежной и эффективной эксплуатации F-35 и успешном продолжении программы". "Просто выключить" истребители дистанционно невозможно, подчеркнул спикер.

Три года назад правительство Германии решило закупить для Бундесвера новые истребители F-35, выделив на это около десяти миллиардов евро. Эта модель считается самым современным боевым самолетом в мире и предназначена для замены устаревших истребителей "Торнадо", состоящих на вооружении Бундесвера.

Истребители-невидимки F-35 также предназначены для обеспечения ядерного потенциала Германии – Бундесвер может использовать их для транспортировки американских ядерных бомб в чрезвычайных ситуациях.

Как сообщалось, учитывая сомнения относительно надежности действующей администрации США министр обороны Германии Борис Писториус планирует кризисную консультацию относительно американских систем вооружений.

Некоторые государства Альянса уже заявили, что пересмотрят планы приобретения американских истребителей пятого поколения F-35 из-за опасений относительно позиции США.