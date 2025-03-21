Армия Судана захватила президентский дворец

В Судане армия во главе с генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом захватила президентский дворец в столице страны Хартуме, передают агентства Reuters и AP.

По сообщению источников Reuters, военные прочесывают территорию вокруг дворца в поисках членов военизированных сил быстрого реагирования (RSF), которые выступают против армии. Представители RSF не комментировали эти сообщения.

"Наши силы полностью уничтожили бойцов и технику противника, а также захватили большое количество техники и оружия", - заявил представитель армии, которого цитирует AFP.

Силы быстрого реагирования захватили дворец и большую часть столицы весной 2023 года, после чего приступили к формированию параллельного правительства, напоминает Reuters. До 2019 года в Судане почти 30 лет правил Омар аль-Башир. Его свергли военные, пообещавшие передать власть гражданскому правительству, но так этого и не сделавшие.

С тех пор борьба за власть между армией и RSF не прекращалась, а в результате боев погибли десятки тысяч человек, миллионы покинули свои дома. ООН называет ситуацию в Судане крупнейшим в мире гуманитарным кризисом.