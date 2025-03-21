Мировой долг в 2024 году превысил $100 триллионов

Общий объем государственных и корпоративных облигаций в мире превысил $100 триллионов в 2024 году. Об этом сообщила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

С 2021 по 2024 год процентные расходы по отношению к ВВП выросли с самого низкого до самого высокого уровня за последние 20 лет, пишет Reuters.

Расходы правительств на выплату процентов достигли 3,3% ВВП в странах-членах OECD, что превышает их расходы на оборону, говорится в глобальном отчете о долге.

Хотя центральные банки сейчас снижают процентные ставки, стоимость заимствований остается значительно выше, чем до повышений ставок в 2022 году. Поэтому старые дешевые долги постепенно заменяются более дорогими, и расходы на выплату процентов, вероятно, будут расти и в дальнейшем.

Несмотря на резкий рост, процентные расходы все еще остаются ниже рыночных ставок для более половины долга правительств стран OECD и почти трети долга правительств развивающихся рынков.

То же самое касается почти двух третей корпоративного долга высокого инвестиционного уровня и почти трех четвертей спекулятивного корпоративного долга (junk bonds).

Почти половина государственного долга стран OECD и развивающихся рынков, а также около трети корпоративного долга подлежат погашению до 2027 года.

Наибольшие риски рефинансирования имеют страны с низким уровнем дохода и высоким уровнем риска - более половины их долга должны быть погашены в течение следующих трех лет, причем более 20% - уже в этом году, отмечает OECD.